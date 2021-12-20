Польща і Литва підтримують прагнення України вступити до ЄС і НАТО, - голова Бюро міжнародної політики Кумох

Президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа під час саміту Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) у понеділок, 20 грудня, у Гуті на Івано-Франківщині, мають намір продемонструвати солідарність з Києвом у світлі агресивних дій Росії.

Про це під час брифінгу для ЗМІ в неділю заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей саміт має на меті продемонстнаурувати солідарність з Україною у момент, коли вона перебуває під тиском Росії, яка мобілізувала свої сили навколо українських кордонів",- заявив Кумох.

За його словами, цим жестом Дуда і Науседа хочуть чітко сказати: Польща і Литва, як члени НАТО, підтримують тверду лінію і повний спротив Альянсу щодо дій Росії на кордоні з Україною.

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"Ми хочемо запевнити у нашій підтримці щодо членства (України. - Ред.) в НАТО і ЄС", - наголосив міністр канцелярії президента РП.

Кумох повідомив, що під час зустрічі президенти обговорять нещодавні переговори, зокрема у форматі "Бухарестської дев’ятки" з президентом США Джозефом Байденом. Він зауважив, що під час розмови лідерів країн регіону з Байденом Польща і Литва чітко підкреслювали: рішення про майбутнє України можуть приймати виключно українці.

Кумох звернув увагу, що саміт Люблінського трикутника на рівні президентів буде надзвичайним, на прохання української сторони.

Нагадаємо, Люблінський трикутник - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

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Рішення про створення Люблінського трикутника було ухвалено 28 липня 2020 року міністрами закордонних справ України, Литви та Польщі Дмитром Кулебою, Лінасом Лінкявічюсом та Яцеком Чапутовичем, які підписали Декларацію про створення нового регіонального об’єднання.