Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", - Данілов
Про це повідомив у фейсбуці Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ", - написав секретар РНБО.
За словами Данілова, стимулювання приватної підприємницької діяльності - один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків".
Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.
"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - додав Данілов.