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Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", - Данілов

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Зброї в Україні буде достатньо для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків", - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов та міністр оборони Олексій Резніков відвідали компанію, яка займається виробництвом зброї.

Про це повідомив у фейсбуці Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ", - написав секретар РНБО.

За словами Данілова, стимулювання приватної підприємницької діяльності - один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків".

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Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.

"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - додав Данілов.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А ракетного вооружения, чтобы бить врага еще на подходе? Когда начнет выполняться ракетная программа, разработанная еще Порохом и Турчиновым?
  • Vyacheslav Horbokon
    Так хотя бы создайте условия для тренировок желающих !Я бы пострелял , потренировался , и взял бы адресок , куда на случай нападения за оружием бежать! Не хотите людям выдавать , так хоть организуйте выдачу на случай войны!
  • I Am 644f2298
    24.05.2021
    Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.
    Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.
    "Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока МО выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, МО забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол. Источник: https://censor.net/ru/v3267090
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