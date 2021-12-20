Боррель вимагає залучення ЄС до обговорення "гарантій безпеки", запропонованих РФ

Голова європейської демократії Жозеп Боррель прокоментував пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що позиція США в діалозі РФ з НАТО щодо вироблення "гарантій безпеки" буде визначальною, адже, на його думку, Євросоюз у сфері військової безпеки перебуває під повним контролем НАТО.

Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейського союзу зауважив, що багато лідерів ЄС підкреслили необхідність продовження дипломатичних зусиль щодо стримування дій Росії.

"ЄС, звісно ж, повинен бути за столом будь-якого обговорення архітектури європейської безпеки. У цю п'ятницю МЗС Росії опублікувало проєкт пропозиції щодо гарантій безпеки між Росією та США, а також європейськими членами НАТО. Зрозуміло, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій", - написав Боррель.

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Він нагадав про засади побудови європейської безпеки та те, що "ОБСЄ пропонує механізми та правила, які залишаються наріжним камінням будь-якої взаємодії з Росією".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

Проєкт має дев'ять статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

США заявили, що обізнані про пропозиції Росії про гарантії безпеки в Європі та ведуть щодо них обговорення з європейськими союзниками і партнерами.

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