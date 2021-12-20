Боррель заявив, що кінцеві наміри Росії щодо України незрозумілі: "Маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі "варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у своєму блозі.

"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", - написав Боррель.

За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України незрозумілі, за винятком того, що РФ прагне послабити її.

Боррель зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.

"Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити існуючі економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть тяжкі наслідки", - вважає глава євродипломатії.

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Раніше новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в разі військового вторгнення в Україну Росія заплатить високу ціну, але Німеччина розглядає можливість діалогу із Кремлем.

У свою чергу міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що відповідальні за агресію проти України мають відчути "особисті наслідки".