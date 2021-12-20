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Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 грудня у світі зареєстрували 474 101 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 870 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 017 621 випадок інфікування, з них 474 101 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 370 460 осіб, з них 3 870 за минулу добу.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 246,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 2-гу в Європі.

Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    Вакцанутый, зависть- это плохая черта. Что, умственно отсталый, уже насадили тебя на иглу трижды, да? Это хорошо. А меня- ни разу. Результат: я совершенно здоров.
  • Garrik 5d211c4b
    Маски и профилактика тут не при делах. Грипп "исчез" "благодаря" заказной статистики.
  • 4uxpux
    Не только на цензоре,во сем мире.Пропаганда страшная вещь,совсем не так и давно по историческим меркам одна высшая раса уничтожала других в газовых камерах.Думать головой и учить историю никто не хочет.
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