Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 грудня у світі зареєстрували 474 101 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 870 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 275 017 621 випадок інфікування, з них 474 101 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 370 460 осіб, з них 3 870 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 246,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 2-гу в Європі.



