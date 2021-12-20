Столтенберг відкинув можливість конференції з РФ щодо "зон впливу": "Це зовсім хибний напрямок"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.
Генсек наголосив, що така ідея є хибною.
"Ідея щодо проведення нової конференції, на якій ми заново обговорювали б зони впливу, в рамках яких великі держави могли б контролювати те, що їхні сусіди можуть або не можуть робити, було б для нас кроком назад. Це зовсім хибний напрямок", – наголосив Столтенберг.
Водночас, за його словами, темами для обговорення з РФ повинні стати заходи щодо зміцнення довіри, контролю над озброєнням, прозорості військових навчань та зниження напруги.
"І всього, що могло б покращити наші відносини. Але не ціною порушення наших фундаментальних принципів", – додав генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше Столтенберг вкотре запевнив, що Альянс ніколи не погодиться на компроміс стосовно України. Ця заява пролунала на фоні вимог Москви щодо гарантій нерозширення НАТО в східному напрямку.
Він також наголосив, що Україна є суверенною державою і має право захищатися відповідно до Статуту ООН.
Генсек НАТО уточнив, що якщо РФ вирішить застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити високу ціну.