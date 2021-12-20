Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом, - міськрада
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Головну ялинку Маріуполя, що впала через сильний вітер, відновлять найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради у фейсбуці.
"Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями", - повідомили у
У міськраді зазначили, що падіння дерева напередодні сталося через сильний вітер.
Також повідомляється, що решта святкових локацій продовжує працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.