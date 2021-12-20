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В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали
В Україні зафіксовано 2 536 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 20 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 19 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 241 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 летальних випадків – 157;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 одужало – 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 захворіло – 3 610 687 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 одужало – 3 338 555 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 летальних випадків – 93 262;

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали 12

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Топ коментарі

  • Привет
    А дурень...вакцинований...все думкою богатіє...
  • Svitlana English
    «Глобальний переворот був здійснений у всьому світі - зруйнував самі основи верховенства права» - Послання архієпископа Вігано до Америки (стенограма та аудіо)
    https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/italian-archbishop-vigano-sends-message-american-people-2/
  • Svitlana English
    От би вам було добре якби люди тільки BBC і CNN дивились.
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