В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 19 грудня в Україні:
зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26);
36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей, додаткову дозу отримали 0 осіб.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 241 особа;
летальних випадків – 157;
одужало – 6 690 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 610 687 осіб;
одужало – 3 338 555 осіб;
летальних випадків – 93 262;
проведено ПЛР-тестувань – 16 503 941.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень", - розповіли в МОЗ.