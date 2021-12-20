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Кабмін додатково виділив 1,75 млрд грн на лікарняні: через пандемією спостерігається різке зростання листків непрацездатності, - Шмигаль

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Кабмін додатково виділив 1,75 млрд грн на лікарняні: через пандемією спостерігається різке зростання листків непрацездатності, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України додатково виділив 1,75 млрд грн Фонду соцстраху на виплату лікарняних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у фейсбуку.

"Уряд виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних. У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності. Тож уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує. Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб", - зазначив Шмигаль.

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Він додав, що після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог.

Шмигаль також нагадав, що відтепер студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей і сиріт та з малозабезпечених сімей отримуватимуть підвищену соціальну стипендію Верховної Ради.

"Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру таких виплат на 50%. Раніше ми також збільшили розмір академічних та іменних стипендій з 1 січня 2022 року. Покращення соціального захисту та заохочення студентів до навчання є важливим напрямком роботи уряду", - підкреслив прем’єр-міністр.

Топ коментарі

  • Простой Прагматик
    Привет, бот. Как там Валера Греф?
  • Николай Николаевич b96f438b
    Звільняти від сплати податків і зборів? Так, тоді це буде чесно.
    Доречі, відкрию тобі одну велику таємницю - безоплатне лікування є лише на папері та в заявах і пресконференціях слуг мудрого наріду.
  • Eduard Silenko
    А для когось ця пандемія стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить.
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