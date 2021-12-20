Кабмін додатково виділив 1,75 млрд грн на лікарняні: через пандемією спостерігається різке зростання листків непрацездатності, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у фейсбуку.
"Уряд виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних. У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності. Тож уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує. Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог.
Шмигаль також нагадав, що відтепер студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей і сиріт та з малозабезпечених сімей отримуватимуть підвищену соціальну стипендію Верховної Ради.
"Уряд ухвалив рішення про збільшення розміру таких виплат на 50%. Раніше ми також збільшили розмір академічних та іменних стипендій з 1 січня 2022 року. Покращення соціального захисту та заохочення студентів до навчання є важливим напрямком роботи уряду", - підкреслив прем’єр-міністр.