Зеленський сьогодні зустрінеться з президентами Польщі та Литви у резиденції "Синьогора"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Зустріч Президента України, Президента Республіки Польща та Президента Литовської Республіки з представниками ЗМІ запланована на 12:45.
Захід відбудеться у резиденції "Синьогора", с. Гута, Івано-Франківська область.
Також зазначається, що у зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь 20 представників засобів масової інформації.
Вхід за паспортами, редакційними посвідченнями, негативними результатами ПЛР-тестів.
Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
Нагадаємо, раніше у своєму твіттері Зеленський анонсував зустріч з президентами Польщі та Литви у форматі Люблінського трикутника..
"Спільно поглиблюємо україно-литовсько-польське стратегічне партнерство", - підкреслив Президент.