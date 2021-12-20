"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК
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У Києві скасували курсування низки рейсів міської електрички. Транспорт не ходитиме з 20 грудня з технічних причин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".
"Увага! 20 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по технічним причинам", - йдеться у повідомленні.
У муніципальній компанії вибачилися за тимчасові незручності.
Терміни поновлення роботи електричок там не назвали.