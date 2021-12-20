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"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК

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"З технічних причин": у Києві скасували низку рейсів міської електрички. ПЕРЕЛІК
У Києві скасували курсування низки рейсів міської електрички. Транспорт не ходитиме з 20 грудня з технічних причин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".

"Увага! 20 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по технічним причинам", - йдеться у повідомленні.

У муніципальній компанії вибачилися за тимчасові незручності.

Терміни поновлення роботи електричок там не назвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
  • Тунгусский метеорит
    Укрзализниця разворована новой зелёной властью и её зелёными топ менеджерами с Лещенко во главе. Странно, что электрички ходили исправно так долго. Кто там был, знает, что там сейчас полная задница.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Таксисты проплатили транспортный коллапс перед Новым Годом.
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