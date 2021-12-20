Зеленський очолив антирейтинг політиків, 32,4% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

63,8% українців не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий президентський термін, 26,4% - підтримують.

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з данними "SOCIS" 67,4% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 18,5% - у правильному.

"Якби вибори Президента України відбувалися найближчим часом, 16,7% громадян проголосували б за Володимира Зеленського, 12,3% - за Петра Порошенка, 8,6% - за Юлія Тимошенко, 7,9% - за Юрія Бойка, 5,1% - Ігоря Смешка, 4,9% - за Дмитра Разумкова, 4,3% - за Євгенія Мураєва, 4,3% - за Володимира Гройсмана, 1,4% - за Віктора Медведчука, 0,9% - за Олега Тягнибока, 0,8% - за Олега Ляшка, 0,1% - за Кіру Рудик. 15,7% респондентів відмовилися відповідати або не знають, за кого проголосують, 11,7% - заявили, що не проголосують за жодного з кандидатів, 4,1% - не будуть брати участі у голосуванні", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 18,4%, за Смешка - 10,3%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Разом з тим, 32,4% респондентів заявили, що за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського, 28,2% - за Петра Порошенка, 23% - за Юрія Бойка, 19,8% - за Віктора Медведчука, 16,7% - за Юлія Тимошенко, 15,4% - за Олега Ляшка, 14,5% - за Євгенія Мураєва.

Крім того, 63,8% українців не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах в 2024 році, 26,4% - підтримують.









Результати дослідження репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.