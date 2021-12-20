Ціна газу в Європі злетіла до $1900 за 1 тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок злетіла понад $1900 за тисячу кубометрів на тлі скорочення прокачування газопроводом "Ямал-Європа" та наближення нового похолодання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-України".

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерса на TTF на біржі ICE Futures досягла EUR148,87 за МВт/год, тобто $1921 за тисячу кубометрів.

З кінця минулого тижня "Газпром" (MOEX: GAZP) скоротив і так скромне бронювання газопроводу "Ямал-Європа".

Цього тижня в Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.

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