Рейтинг партій: "ЄС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батьківщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то п'ять партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчить опитування проведе компанією "SOCIS" 11 – 16 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, 12,3% громадян проголосували б за "ЄС", 12,1% - за "Слугу народу", 8,3% - за "Батьківщину", 7,8% - за ОПЗЖ, 5,5% - за "Розумну політику", 4,2% - за "Силу і честь", 3,6% - за "Свободу", 3,6% - за "Наші", 3,5% - за "Українську стратегію Гройсмана", 1,8% - за "Партію Шарія", 1,5% - за "Голос", 1,5% - за УДАР, 1,35 – за Радикальну партію Ляшка. 15,1% респондентів відмовилися відповідати або не знають, за кого проголосують, 14,2% - заявили, що не проголосують за жодну з партій, 3,3%% - не будуть брати участі у голосуванні", - йдеться у дослідженні.

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Результати дослідження репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.