Імперська та агресивна політика Кремля щодо НАТО триватиме, - Nowiny Polskie

Історія та аналіз сьогодення свідчать про постійне зростання агресивної риторики Москви щодо НАТО й продовження імперської політики із застосуванням російських спецслужб - на кшталт ФСБ.

Про це пише Nowiny Polskie, коментуючи заяви білоруського КДБ щодо затримання на кордоні польського військового, який нібито втік зі служби і виявив бажання отримати притулок у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час цю ситуацію активно використовує російська та білоруська пропаганда, остання наразі фактично вже є складовою першої, які розповсюджують матеріали із заявами польського військовослужбовця для дискредитації Польщі в контексті нещодавньої "міграційної кризи"", - йдеться в статті польського видання.

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При цьому, як стверджують Nowiny Polskie із посиланням на експертів, в цих сфабрикованих заявах військовослужбовця чітко прослідковується рука російських спецслужб, а також тези попередніх антипольських інформаційних кампаній з цієї проблематики.

Тому, як зазначає видання, на тлі останніх подій на польсько-білоруському кордоні та нещодавніх спроб штурму та прориву кордону з боку біженців, коли польські посадовці та міжнародна спільнота чітко вказали на роль Москви та її спеціальних служб в цих ганебних подіях, спрямованих на підрив безпеки та дестабілізацію Польщі, соціальні мережі вибухнули жорсткою критикою Кремля.

Зокрема, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні була визнана ними результатом покірного зв'язку між Путіним та Лукашенком, а також ФСБ Росії та КДБ Білорусі.

"Це питання чітко відображає як сьогодення, так і недалеке минуле польської історії, в якій кривавою лінією проходять спецслужби Росії", - пише видання.