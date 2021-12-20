У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

Москва чекає на відповідь Вашингтона на пропозиції з безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков.

"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення", - сказав дипломат.

Росія готова одразу розпочати переговори, наголосив він.

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15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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