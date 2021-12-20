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Епідситуація в Україні сьогодні значно краща, ніж в європейських країнах, - Ляшко

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Епідситуація в Україні сьогодні значно краща, ніж в європейських країнах, - Ляшко
На сьогоднішній день епідемічна ситуація в Україні значно краща ніж в європейських країнах: 23 регіони або вже виведені із "червоної" зони, або будуть виведені найближчими днями.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

 "Часті подорожі та зустрічі в закртих приміщеннях створюють реальну небезпеку для суттєвого зростання передачі коронавірусу. Ситуація ускладнюється ще тим, що цього разу у європейських країнах домінує штам коронавірусу "Дельта", який в Україні у жовтні-листпаді призвів до чергового найбільшого спалаху хвороби. Сьогодні в Україні епідситуація значно краще ніж в європейських країнах. Станом на сьогодні лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали

Решта, 23 регіони України, за словами міністра, або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій.

У той же час, за даними Worldometers, Україна на сьогодні знову опинилась на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. За добу в країні від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовано 2 536 нових випадків зараження, 6 690 осіб одужали.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    А фигле вы думали, всего 30% удалось проколоть в отличии от 50-70 в европах.
  • Лариса fb3d953c
    Самый сильный иммунитет не от вакцины, а у переболевших, природный естественный иммунитет - это самое лучшее что может быть для человека и для ухода эпидемии . Ковидом уже давно переболело большинство населения и непонятно к чему этот уколочный напор, если в странах в которых люди укололись эффект обратный? И вообще информация от Ляшка всегда противоречивая, сегодня одно, завтра противоположное, она дается для того, чтобы люди потеряли логическое мышление, оглупели окончательно и делали все, что им говорят свыше.
  • Отто Кац 5dad5414
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