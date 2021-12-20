Якщо РФ нападе на Україну, на неї чекають жорсткі наслідки, - прем'єрка Фінляндії Марін

Очільниця фінського уряду Санна Марін упевнена, що ймовірна ескалація ситуації між Росією та Україною може спричинити запровадження набагато жорсткіших санкцій проти Москви з боку США та ЄС.

"Якщо Росія нападе на Україну чи іншими шляхами спричинить ескалацію ситуації, це матиме серйозні наслідки. Як США, так і Європа запровадять дуже жорсткі санкції, набагато жорсткіші, ніж досі", - наголосила Марін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, Росії треба самій прагнути зняття напруженості і діяти відповідно до попередніх домовленостей.

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"На Росії лежить велика відповідальність за те, щоб ситуація не погіршувалася", - додала Марін.