Смерть нардепа Полякова: підозри у справі ще нікому не оголошувались, - начальник поліції Києва Вигівський

У справі щодо загибелі народного депутата Антона Полякова наразі триває досудове розслідування, підозри поки що нікому не оголошувались.

Про це повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозри будь-кому не оголошувалось, поки що йде розслідування. Ми плануємо залучати до розслідування міжнародних експертів для допомоги, зокрема і в експертизах телефонів", - зазначив очільник поліції Києва.

Він уточнив, що наразі у цій справі триває досудове розслідування, і версій щодо цієї події у правоохоронців залишається дві - "самостійне або ж примусове потрапляння наркотичної речовини в організм".

"На даний момент проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові. Ми встановили все коло осіб, з ким у нього було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата. Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками", - сказав Вигівський.

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За словами начальника столичної поліції, правоохоронці у цій справі проводять дуже багато технічних заходів.

Вигівський також нагадав, що раніше правоохоронці проводили зустріч із членами парламентської ТСК з питань розслідування смерті Полякова, під час якої були опрацьовані "певні напрямки".

"Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розкажемо, зараз це може нашкодити слідству", - поінформував правоохоронець.

Говорячи про громадянина Руслана Джамбулатова, який знаходився з Поляковим напередодні його загибелі, Вигівський зазначив, що Джамбулатов наразі не затриманий і з ним проводяться слідчі дії.

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За інформацією очільника поліції Києва, Джамбулатов має статус свідка у справі.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.