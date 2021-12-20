Кабмін просить Раду запровадити штрафи за публічне заперечення збройної агресії РФ проти України

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають визнання протиправними діяннями публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та запроваджують адміністративну відповідальність за таке правопорушення.

Тексти відповідних проєктів №6435 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України протиправним діянням" та №6436 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати та легітимізувати анексію частини території України" оприлюднено на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом №6435, публічне заперечення іноземними та вітчизняними публічними діячами, людьми, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, політично значущими особами збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Росією територій України, спроб РФ легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території визнається наругою над жертвами розв'язаної агресії РФ проти України, приниженням гідності українського народу. Пропонується встановити, що зазначені дії є протиправним.

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Так, публічним запереченням збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України є принаймні одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя в межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб’єкта поза межами державного кордону України.

Крім того, публічним запереченням спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополя передбачено визначити хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється письмове заперечення дій РФ та її посадових осіб, у тому числі у сфері зовнішніх зносин, із надання юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади Росії щодо тимчасово окупованої території після 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що такі публічні заперечення здійснюються здебільшого, але не винятково, шляхом опублікування у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в інтернеті, повідомлення в публічних виступах, демонстрації у громадських місцях плакатів, гасел, інших творів, а також поширення листівок чи інших друкованих матеріалів.

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Водночас законопроєктом №6436 пропонується запровадити штрафи за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації РФ територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України.

Зазначене правопорушення передбачає штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). Аналогічні дії, вчинені повторно упродовж року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн до 51 000 грн).