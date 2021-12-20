Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що після ухвалення Верховною Радою президентського законопроекту про множинне громадянство Кабінет Міністрів домовлятиметься з кожною країною окремо.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що законопроект дає право Кабміну складати список країн, громадяни яких можуть мати множинне громадянство. Тобто ми ухвалюємо загальний рамковий закон, а далі Кабмін домовляється на двосторонній зустрічі з урядом тієї чи іншої держави", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, після чого буде укладено двосторонні угоди.

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"І так, поступово, ми укладемо угоди з тими державами, в яких є великі українські діаспори – Португалія, Аргентина, Канада, Австралія, США, Італія. Під час укладення двосторонніх угод обов'язково враховуватимуть особливості законодавств цих країн", - зазначив Арахамія.