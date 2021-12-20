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Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони

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Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони
З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, другого - середньої тяжкості", - повідомили у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ застосували 122-мм артилерію біля Новозванівки. За добу - два обстріли з боку ворога, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Топ коментарі

  • Yan Pastars
    Бажаю одужання воїнам і як най скоріше.
  • Чайка Київ
    Скільки можна про невідомі пристрої ? Що невідомо, який саме чи ким поставлений?
    Швидного одужання нашим хлопчикам. Боже, поможи
  • Nikolaj Sverhun
    Хлопці гинуть,а ми басту слухаем!
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