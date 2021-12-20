Двох українських воїнів травмовано внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, один з них у тяжкому стані, - Міноборони
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З початку доби, станом на 11 годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, другого - середньої тяжкості", - повідомили у Міноборони.