Пенсіонери у майбутньому зможуть отримати "економічний паспорт", - "слуга народу" Арахамія

У майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на пенсіонерів. На думку голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, особи похилого віку старше 70-80 років повинні мати базовий дохід, оскільки у них немає можливості додаткових заробітків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Арахамії виданню "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт". - Ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - заявив він.

При цьому Арахамія додав, що у людей похилого віку, особливо старше 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків. Саме тому "їм треба отримувати безумовний базовий дохід".

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Крім того, глава фракції впевнений, що ідею з "економічними паспортами" ніхто не ризикне з часом скасувати.

"Ніхто цього не зробить, тому що це буде політичне самогубство - забрати гроші у дітей. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", - резюмував він.

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Нагадаємо, 6 грудня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт "Про економічний паспорт". Наступного дня вже було відомо, що перші виплати очікуються у 2036 році, вони будуть на рівні 10 тис. дол.