"Слуга народу" у першому кварталі 2022 року анонсує велику податкову реформу, - Арахамія

Фракція "Слуга народу" в першому кварталі 2022 року має намір анонсувати велику податкову реформу.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У першому кварталі наступного року анонсуємо велику податкову реформу для бізнесу – його представники, гадаю, будуть задоволені", – сказав він.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував реєстрацію в парламенті до кінця 2021 року законопроекту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також запровадження податку на виведений капітал (ПВК).

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За словами Арахамії, мова також піде про розділення компаній за ризиками.

"Умовно, це така індульгенція. Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш "грінпас", і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес. Не сплачуєш податки – у тебе, відповідно, багато проблем, твій бізнес перевіряють. У результаті людина розуміє, що вона в "зеленій" зоні зі сприятливим кліматом, у "жовтій" з потенційним ризиком або в "червоній", тоді пощади не буде, і держава застосує до неї всілякі "каральні заходи", - пояснив Арахамія.

Водночас у законопроекті буде передбачено санкції до представників тих держорганів, які прийдуть перевіряти бізнеси із "зеленим паспортом", додав він.

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"Не пощастить тому, хто прийде з перевіркою до власника грінпаспорта, незалежно від того, який орган перевірник представляє, йому загрожуватиме покарання аж до звільнення", - сказав Арахамія.

За його словами, також фракція має намір зробити ставку на туристичну галузь та приваблення туристів в Україну.

"Велику ставку робимо на приплив туристів в Україну. Люди скучили за подорожами. Ми бачили, як цього року правильно продумана ініціатива у кілька разів збільшила кількість туристів з арабських країн і привела дуже багато грошей в Україну. Ми маємо кілька подібних "пілотів", які дозволять сервісним індустріям дихати вільніше, дадуть їм змогу заробити після двох ковідних років", – зазначив Арахамія.

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Водночас Арахамія спростував заяву міністра фінансів Сергія Марченка про перевірку доходів фізосіб з 1995 року після закінчення податкової амністії.

"Це неможливо. Мені зрозуміло, чому міністр фінансів так каже: він відповідає за збори. Але, по-перше, це зробити практично неможливо. А по-друге, у нас категоричний протест проти цього всередині фракції. Скажу так – цього не буде", - Сказав Арахамія.