Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"
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В Україні продовжують виплачувати українцям по 1 тисячі гривень за вакцинацію. На сьогодні вже 6 банків стали партнерами цієї програми.
Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вже 6 банків стали партнерами програми (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Ще близько 10 функціонують в пілотному режимі", - повідомив він.
За ці кошти можна купити тільки певні категорії товарів і послуг. Гроші не можна пересилати з картки на картку або знімати в банкоматі. Виплату можна витратити на:
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- квитки на концерти;
- абонемент в спортзал;
- товари в книжкових магазинах.