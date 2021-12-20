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Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"

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Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"
В Україні продовжують виплачувати українцям по 1 тисячі гривень за вакцинацію. На сьогодні вже 6 банків стали партнерами цієї програми.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вже 6 банків стали партнерами програми (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Ще близько 10 функціонують в пілотному режимі", - повідомив він.

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За ці кошти можна купити тільки певні категорії товарів і послуг. Гроші не можна пересилати з картки на картку або знімати в банкоматі. Виплату можна витратити на:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.

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