У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це речник російського президента заявив під час щоденного брифінгу з журналістами.
За словами представника Кремля, будуть розглядатися різні варіанти можливих кроків у відповідь з боку Росії, якщо біля її кордонів розміститься озброєння.
"Ні для кого не секрет, що, безумовно, розміщення різних видів озброєнь біля наших кордонів, які можуть становити для нас небезпеку, вимагатиме прийняття відповідних кроків для того, щоб збалансувати ситуацію", - пояснив Пєсков.
Водночас, зараз не називаються передбачувані дії у відповідь з боку Москви.
Раніше глава Міністерства закордонних справ Білорусі Макей заявив, що НАТО впритул наблизилося до кордонів республіки, при цьому військова активність блоку та кількість його військових сильно зросли.