Зеленський очолив антирейтинг політиків, 30,7% українців не підтримають його за жодних обставин, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

58,6% громадян не схвалюють діяльність Володимира Зеленського на посаді Президента України, 26,4% - схвалюють.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Переважна більшість населення – 65,3% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 18,3%", - йдеться у дослідженні.

"Найвищий антирейтинг серед кандидатів мають В. Зеленський (30,7% серед усіх респондентів за жодних обставин не голосували б за нього) і П. Порошенко (29%)", - додали автори дослідження.

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"Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з жовтнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 58,6% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють – 26,4%. 34,5% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (48%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 15,3% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського", - зазначається у дослідженні.

Водночас, згідно з дослідженням, у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – 44,3% підтримують їх проти 46,2%, які не підтримують.

"59% респондентів вважають, що в першу чергу нинішня влада відстоює свої власні інтереси. Вважають, що вона відстоює державні /національні інтереси – 14,5%, а ще 13,1% вважають, що вона відстоює інтереси інших держав. На думку 54% респондентів політика керівництва призводить до зростання смертності серед населення (про зниження говорять 4%). Також 51,6% говорять про те, що політика призводить до зниження народжуваності (про ріст народжуваності говорять 5,8%)", - йдеться у дослідженні.

"На виборах Президента України в першому турі, якби він відбувався в середині грудня, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 17% серед усіх респондентів і 27,6% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко (відповідно, 9,9% і 16%). Третє місце "ділять" з майже однаковою підтримкою (різниця в межах похибки) Ю. Бойко (5,8% і 9,4%) і Ю. Тимошенко (5,5% і 9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку", - розповіли автори дослідження.

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"Крім першого туру, респондентам моделювалися 5 ситуацій можливого другого туру виборів Президента: В. Зеленський проти П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Ю. Бойка і Д. Разумкова, а також пара П. Порошенко-Ю. Тимошенко. В. Зеленський перемагає в другому турі П. Порошенка (55,7% проти 44,3% серед тих, хто визначився з вибором), Ю. Бойка (60,2% проти 39,8%) і Д. Разумкова (53,2% проти 46,8%). Водночас у парі В. Зеленський-Ю. Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця – у межах похибки, тобто формально ми не можемо сказати, який з кандидатів має вищу підтримку. У парі П. Порошенко-Ю. Тимошенко 45,2% підтримали б П. Порошенка, 54,8% – Ю. Тимошенко", - зазначається у дослідженні.





















Протягом 9-17 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.

Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля, протягом 25-29 жовтня – третя хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-грудня 2021 року.