Половину депутатів фракції "Слуга народу" точно візьмемо на наступні вибори, - Арахамія

Щонайменше половина депутатів фракції "Слуга народу" потрапить до команди, яка візьме участь у наступних парламентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє голова фракції Давид Арахамія.

"Половину точно (візьмемо. – Ред.)", - сказав Арахамія, відповідаючи на запитання, чи багато депутатів із нинішнього складу фракції потраплять до майбутньої команди, яка братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Він зазначив, що "Слугу народу" багато критикували, але з огляду на обмежений час на відбір кандидатів перед минулими виборами, то у фракції "не все так погано".

"Звісно, є люди, які потрапляли до медійних прецедентів. Але є й ті, у кого сформувалося державне мислення, які за два з половиною роки помітно виросли. Це видно під час дискусій на засіданнях фракції. І мені це подобається", - розповів Арахамія.

Він також повідомив, що багато депутатів фракції навчаються. "У нас є й велика освітня програма, ми працюємо з Київським національним університетом ім. Шевченка... І я теж, до речі, навчаюсь в Академії держуправління при президентові, яка належить до КНУ ім. Шевченка", - зазначив Арахамія.

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