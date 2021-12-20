Україна повинна залишити за собою право проходу кораблів через Керченську протоку, - командувач ВМС України Неїжпапа

З наступного року Україна почне отримувати американські швидкісні бойові катери Mark VI, частину з яких планується доправити в Бердянськ. Тож Україна не виключає прохід наших катерів до цього порту через Керченську протоку.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

"Це катери, скажімо так, прибережної зони. За рахунок невеликого розміру вони будуть дуже корисними в Азовському морі. Дунай, лимани – теж місце роботи цих катерів. Вони швидкі, маневрені, непомітні, багатофункціональні. Цей катер — універсальна невеличка платформа, яка може дуже швидко доставити якийсь невеличкий резерв в ту або іншу точку. Він чудово підходить для спеціальних операцій. Для прикладу - доставка морської піхоти. На ньому можуть бути встановлені невеличкі протибійні комплекси. Він як паличка-виручалочка для підтримання сприятливого оперативного режиму та забезпечення дії основних справ флоту. Ці катери й платформи саме для цього будуть використовуватися", - розповів Неїжпапа, додавши, що очікує отримання 12 таких катерів.

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Командувач відзначив, що технічно можна доправити катери до Азовського моря, зокрема до Бердянська, двома шляхами: "Є два шляхи, і вони залишаються – через Керченську протоку і суходолом (так на Азов доставляли наші малі броньовані катери)".

Відповідаючи на запитання, чи можуть піти катери через Керченську протоку, Неїжпапа зазначив: "Думаю, що будемо розглядати цей варіант. Ми повинні залишати за собою право проходу наших кораблів через Керченську протоку. Подивимося".

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