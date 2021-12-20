"Мозковий туман": вчені назвали новий нетиповий симптом, який свідчить про інфікування "Омікроном"

Вчені дослідницької групи ZOE Covid Study розповіли, який новий нетиповий симптом вказує на те, що людина інфікувалася штамом коронавірусу "Омікрон", який вже виявили в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише Тһе Guardian.

Зокрема, науковці попередили про симптом під назвою "мозковий туман". Його наявність може свідчити про те, що пацієнт захворів саме штамом "Омікрон".

"Мозковий туман" - термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня "Омікрон" стане домінантним штамом.

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Як повідомлялося, 18 грудня Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Ляшко додав, що людина наразі перебуває на лікуванні і зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.