Повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримають понад 300 депутатів, - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримають понад 300 народних депутатів.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300+", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції, у парламенті щодня активізують ініціативу повернення до змішаної виборчої системи (сукупність двох систем: пропорційної – за партійними списками та мажоритарної – голосування за кандидата).

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"Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які є нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, якого на одному окрузі обирали десять років, округ збільшився втричі – ні він людей не знає, ні вони його. Часу, щоб познайомитися, немає... Виходить, створено якісь псевдоокруги, які не працюють, і є ймовірність обрати до законодавчого органу випадкових людей. Тож аргументи вагомі та об'єктивні, але одна справа розмови на кухні чи в їдальні парламенту, а інша – законодавча ініціатива. Ініціатив ми поки що не бачили. Хоча і наших багато мажоритарників теж цього хочуть", - розповів голова фракції.

Арахамія також наголосив, що не бачить застережень, які завадили б повернутися до змішаної системи.

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"З новою системою проекспериментували на місцевих виборах – побачили дуже багато негативу. Основний мінус – кандидати, які потрапляють до списків партій, один одного "знищують". Умовно кажучи, третій номер починає "сипати" компромат на п'ятий номер, той – у відповідь. У результаті відбувається боротьба всередині списку, а не із зовнішніми опонентами... А тепер уявіть партійний відкритий список, який охоплює багато претендентів.