"Ковідну тисячу" отримали вже 1,5 мільйона українців, - ОП

На сьогодны вже 1,5 мільйона вакцинованих українців отримали по 1000 грн у рамках державної програми "єПідтримка".

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислава Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Зараз вже є 3,5 млн заявок опрацьованих, які вже передані на оплату. З яких 1,5 млн громадян вже отримали кошти відповідно, цей платіж відбудеться або завтра, або післязавтра, залежно від технічних деталей, з яких частина піде вже на компенсацію раніше виплачених коштів, а частина - на прямі платежі банку", - сказав Шурма, зазначивши, що є низка банків, які здійснюють виплати за рахунок своїх коштів, а потім отримають компенсацію від держави, а є низка банків, які просто транзитують кошти, які виплатить держава.

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Він нагадав, що віртуальна картка буде одразу запрограмована на оплату тих категорій послуг, які найбільше постраждали від карантину: на залізничні й авіаквитки в межах країни, театри, кіно, музеї, концерти, книги, спортзали. Кошти на віртуальну картку в межах програми "єПідтримка" мають надійти упродовж 10 днів після подання заявки. "По факту буде здійснюватися значно швидше, за нашими оцінками, це буде 4 дні максимум. Але деякі банки, маючи високу довіру і до держави, і до програми, не очікують і за рахунок власних коштів здійснюють цю виплату", - сказав Шурма.

За його словами, цього року вистачить тих 8 млрд грн, які Верховна Рада виділила із держбюджету на програму "єПідтримка". Щоб отримати гроші під час першого етапу виплат, треба подати заяву з 19 до 29 грудня.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що кожен вакцинований громадянин України отримає ці виплати, навіть якщо у нього немає смартфона або банківської картки. "Просто пріоритет на цифрову послугу, цифрову карту. Ми очікуємо, що практично усі банки будуть імітувати і банківську карту... Врешті-решт, навіть ті, хто не зможе отримати пластикові картки, думаю, ближче до кінця наступного року будуть передбачені абсолютно традиційні способи отримання цієї допомоги", - сказав він.

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Шурма нагадав і про те, що громадяни України від 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня 2022 року зможуть витратити передбачену законом тисячу гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків (їх перелік має визначити Кабмін).

"Це пілотна програма і ми будемо її розвивати. Думаю, кожного місяця ми будемо вносити якісь доповнення, зміни у розвиток цієї програми", - сказав він.