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"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі із Зеленським

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"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі із Зеленським
У президента Росії Володимира Путіна заявили, що не планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема тому, що з Києва не надходило конкретних пропозицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова для "РИА Новости".

"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".

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Топ коментарі

  • Svet Kul
    При встрече один на один можно обговорить без свидетелей персональные гарантии безопасности.
    При встрече с априори мошенниками всегда надо иметь авторитетных свидетелей. Иначе навешают ложных обещаний - не отмоешься
  • Микола Папізже
    чому переворотько? Він таких і був, просто 73% від нього чекали казна що
  • Serhii 3ed11e2e
    Два фуйла і обидва Вони!
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