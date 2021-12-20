"Не було пропозицій": у Путіна заявили, що не планують зустрічі із Зеленським
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У президента Росії Володимира Путіна заявили, що не планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема тому, що з Києва не надходило конкретних пропозицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова для "РИА Новости".
"Ну, насправді, будь-якої субстантивної підготовки зустрічі двох президентів не ведеться, ніяких конкретних пропозицій ми від наших українських колег не отримуємо", - сказав Пєсков.
Він також зазначив, що український закон, яким надається громадянство переслідуваним з політичних мотивів росіянам, "тут навряд чи може грати якусь роль".