ЦПК має намір звернутися до США з проханням накласти санкції на Татарова

Центр протидії корупції (ЦПК) додав профіль заступника керівника Офісу президента Олега Татарова на сайт проєкту "Зробимо їх візи разом". Аналітики ЦПК зібрали дані щодо проросійської та антизахідної діяльності Татарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦПК.

Так, уже понад 14 місяців триває конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Члени комісії за квотою парламенту під неформальним керівництвом Татарова регулярно зривають засідання та блокують визначення переможця.

За інформацією ЦПК, підбір членів комісії від Верховної Ради здійснювався Олегом Татаровим. Зокрема, і журналісти знайшли численні зв’язки більшості визначених парламентом осіб із заступником керівника ОП.

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Протягом процесу конкурсного відбору, більшість членів комісії з парламентської квоти різними способами затягували процес, намагалися встановити процедури, які не передбачали перевірку доброчесності, необгрунтовано блокували незалежних кандидатів на конкурсі.

Коли до фіналу конкурсу вийшли два кандидати, один з яких детектив НАБУ Олександр Клименко, що займався справою Татарова, контрольована частина комісії штучним чином затягувала процес і намагалася його зірвати взагалі.

"Поки Зеленський обіцяє Байдену невідкладно обрати керівника САП, чиновник з його Офісу, тобто Татаров, нахабно понад рік блокує конкурс. Наразі ЦПК чекає закінчення цього року, аби зрозуміти, чи завершиться конкурс в САП чесно, щоб додати нову інформацію щодо того, як він закінчився і чи вдалося Татарову остаточно зірвати обрання керівника відомства", – коментує голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

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Увага міжнародних партнерів прикута до конкурсу на керівника САП, оскільки його незалежний відбір є одним із пріоритетів програми з МВФ, а також визначався як невідкладний захід у спільній заяві президентів США та України.

У профілі щодо Татарова аналітики ЦПК зібрали інформацію про його кар’єру в Міністерстві внутрішніх справ в часи президента-втікача Віктора Януковича, неправливі висловлювання щодо Революції Гідності, тісні зв’язки з підсанкційним у США Андрієм Портновим, скандальну корупційну справу, антизахідну риторику та атаки на антикорупційну інфраструктуру.

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Нагадаємо, у рамках проекту #ЗробимоЇхВізиРазом ЦПК збирає інформацію про статки корупціонерів та прокремлівських агентів у владі та звертається до ЄС, Великої Британії, США та Швейцарії із проханням заборонити в’їзд кожному, хто атакує співпрацю України з Заходом, а також перевірити джерело походження статків таких осіб.

11 січня 2021 року стало відомо, що США ввели санкції проти 7 громадян та 4 засобів масової інформації України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Серед цих осіб опинився також нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, звернення щодо якого надсилав Центр протидії корупції.

Окрім того, 9 грудня Уряд США запровадив санкції проти Олександра Тупицького, у якого теж є профіль на сайті проєкту ЦПК.