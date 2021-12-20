Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде". ВIДЕО

Підрозділи територіальної оборони отримають необхідне озброєння, і в разі нападу на Україну "легкої прогулянки" Росія не отримає.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

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"У законі прописано повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, голів обласних та районних державних адміністрацій. Це дуже детальний закон, який досить довго формувався і навколо якого тривала дискусія. На сьогодні я вважаю, що закон більш-менш досконалий для того, щоб розпочати цим питанням займатися", – заявив Данілов, додавши, що територіальна оборона повинна мати озброєння, яке дозволить виконувати свої функції.

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"Сьогодні ми живемо в сучасному світі, і озброєння, яке може бути маленьким за розмірами, дуже велике за своїми діями. І зараз говорити, що це має бути якась важка техніка тощо... На сьогоднішній день є розуміння, що у сучасному світі не цим вимірюється успіх", – додав Данилов.

За словами секретаря РНБО, територіальна оборона буде дієвою одиницею у разі нападу Російської Федерації.

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"Якщо це станеться, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни. І якщо хтось вважає, що це буде якась легка прогулянка, повірте, такого не буде", – резюмував він.