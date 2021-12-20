Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде". ВIДЕО
Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"У законі прописано повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, голів обласних та районних державних адміністрацій. Це дуже детальний закон, який досить довго формувався і навколо якого тривала дискусія. На сьогодні я вважаю, що закон більш-менш досконалий для того, щоб розпочати цим питанням займатися", – заявив Данілов, додавши, що територіальна оборона повинна мати озброєння, яке дозволить виконувати свої функції.
"Сьогодні ми живемо в сучасному світі, і озброєння, яке може бути маленьким за розмірами, дуже велике за своїми діями. І зараз говорити, що це має бути якась важка техніка тощо... На сьогоднішній день є розуміння, що у сучасному світі не цим вимірюється успіх", – додав Данилов.
За словами секретаря РНБО, територіальна оборона буде дієвою одиницею у разі нападу Російської Федерації.
"Якщо це станеться, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни. І якщо хтось вважає, що це буде якась легка прогулянка, повірте, такого не буде", – резюмував він.