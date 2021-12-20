Україна, Литва та Польща сьогодні в авангарді стримування агресії РФ, - Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви, інформує Цензор.НЕТ.
"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України - ред.) - взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках Люблінського трикутника. Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - заявив Зеленський.
За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за результатами саміту президентів України, Литви та Польщі.
"Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Наше спільне завдання - стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва знаходяться в авангарді цього стримування. Як ніхто інший ми розуміємо, наскільки гостра потреба консолідувати зусилля", - зазначив Зеленський.