Зеленський збирає всіх українських послів на конференцію: "Нам потрібен результат". ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу з президентами Литви та Польщі.
За його словами, конференція за участі усіх послів України у світі відбудеться 21-22 грудня.
"Раніше такі наради проходили один, чи два рази у три чи чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною та протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. То ж тепер я збиратиму українських послів щорічно тут, у Гуті", - заявив Зеленський.
У порядку денному:
- комплексний план дій України на світовій арені,
- стратегія зовнішньополітичної діяльності,
- рух до Європи та НАТО,
- посилення присутності і національного інтересу на Близькому Сході, Африці, Латинській Америці.
"Реалізацію цих важливих напрямів ми проаналізуємо в наступні два дні", - додав Зеленський.