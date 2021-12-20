Я очолювала більшу частину фракції "Голос" вже 4 місяці, а Железняк просто зловживав своїми службовими повноваженнями, - Устінова

75% партійців виступили за переобрання керівників партії і фракції "Голос".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ, повідомила голова фракції "Голос" у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова.

Коментуючи скандал, пов'язаний зі зміною керівництва фракції "Голос", оскільки частина нардепів називає те, що сталося, рейдерським захопленням, вчиненим за підтримки Офісу Президента, нардепка зауважила, що очолювала більшу частину фракції вже 4 місяці: "Ще раз наголошу - більшу частини фракції. Для мене взагалі дика ситуація була, коли 75% партійців виступили за переобрання керівників партії і фракції, а ті й далі з себе них корчили. Як може очолювати фракцію людина, звільнення якої вимагає більшість депутатів фракції? Ніяк - це нонсенс. Железняк відмовився підписувати документи про своє звільнення, тому навіть, якби 19 з 20 народних депутатів проголосували за його звільнення, він би нічого не підписав і сказав - ідіть до суду".

За її словами, у фракції майже рік шукали варіанти вирішення цієї ситуації - пропонували навіть співголів у фракції зробити, якщо для Железняка крісло і посада - це все - найголовніше.

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"Закінчилося тим, що від імені фракції, тобто нас, колишній керівник Железняк підписував документи, видавав позиції тощо, навіть не ставлячи нас до відома. Фракція взагалі півроку не збиралася. Він постійно посилався на положення про фракцію (внутрішній документ, який регламентує його роботу, мовляв тільки він підписи може ставити), а сам же його і порушував. Бо він відповідно до нього був зобов'язаний, наприклад, скликати фракцію на вимогу щонайменше 5 народних депутатів, що він просто не робив, коли ті вимагали. Людина просто зловживала своїми службовими повноваженнями, а на всі наші протести казала - щось не подобається йдіть до суду. От і довелося піти", - розповіла Устінова.

Водночас, слова колишніх однопартійців, які назвали зміну керівництва фракції "рейдерським захопленням", вона назвала нонсенсом.

"Щодо рейдерського захоплення - це звучить щонайменше комічно - ви собі уявляєте рейдерське захоплення більшістю? Тобто більшість депутатів вимагає звільнення керівництва (до речі, Роман Костенко був заступником Железняка), керівництво, прикриваючись положенням, не підписує документи. Ми йдемо в суд, який призупиняє дію цього положення, бо воно блокує, а не регламентує роботу фракції. Збирається більшість фракції - обирає іншого керівника - і тут колишній керівник і його зам починають бігати і розказувати про рейдерство - це ж нонсенс!" - повідомила Устінова.

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Говорячи про заяви стосовно співпраці з Офісом Президента вона сказала, що це навіть звучить смішно: "Щодо співпраці з Офісом президента і т.д. - звучить смішно від людей, які ще пів року тому відкрито говорили, що їх розглядають на посаду Прем'єр-міністра і що були такі пропозиції. Тобто, коли Рудик відкрито в своїх інтерв'ю говорить про те, що їй надходили пропозиції очолити Кабмін, то це мабуть якийсь збочений формат опозиціонерства, а коли більшість фракції голосує за закон про олігархів, що є першим пунктом нашої передвиборчої програми - то це продалися Єрмаку? І в цьому нас звинувачують люди з ефірів телеканалів олігархів, в той час, коли ми реєструємо постанову про накладення санкцій на Коломойського, чи законопроєкт, який вводить європейські стандарти по викидах в повітря, що значно вдарить по бізнесу Ахметова?"

Нагадаємо, раніше фракцію очолював Ярослав Железняк, а його заступником був Роман Костенко.

Докладніше з інтерв'ю нардепки Олександри Устінової: "ДБР, на жаль, було від початку мертвонародженим дитям, де замість незалежного керівника прописали конкурс на політичного призначенця" ви можете ознайомитися тут.