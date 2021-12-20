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Україні реально загрожує вторгнення російських військ, - Турчинов

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Україні реально загрожує вторгнення російських військ, - Турчинов
Українська влада бездіяльна в питаннях захисту країни та забезпечення енергетичної та економічної безпеки наших громадян.

Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна сьогодні стоїть перед реальними загрозами. Нам реально сьогодні загрожує вторгнення російських військ. Ми бачимо руйнацію нашої енергетичної незалежності. Глибоку економічну кризу в країні, коли навіть такі стратегічні підприємства, які забехпечують українців хлібом, можуть сьогодні зупинитись. Наша країна, на превеликий жаль, залишається лідером і в Європі, і світі зі смертності від ковіду", - заявив він.

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"На цьому фоні ми спостерігаємо бездіяльність української влади, як в питаннях захисту країни, так і в питаннях забезпечення енергетичної, економічної безпеки наших громадян", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Mr Vice President
    Ну что 73% сметунов, зачем армию гробили 2.5 года? На благо Украины?
  • Ан Мур
    Зеленi чоловічки
    ⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
    Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
     За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
    * державна зрада
    * створення терористичного угрупування
    Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
    Із цього напрошується два висновки:
    Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
    Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
    ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
    Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
    Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
  • Vladimir Soukhov
    Наша власть приготовилась сдаваться.
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