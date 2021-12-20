Україна в іноземних судах звинувачує Коломойського в шахрайстві, але влада до нього не має претензій, – Financial Times

"Українські прокурори не висунули Коломойському жодних звинувачень", – зазначає Financial Times







Українська прокуратура не висунула Ігореві Коломойському жодних звинувачень, незважаючи на те, що Міністерство фінансів України та Приватбанк офіційно звинувачують його в шахрайстві та привласненні 5,5 млрд доларів коштів вкладників банку.

Про це йдеться у статті Financial Times, пише Главком.

"Під час багатьох судових розглядів у кількох юрисдикціях українська влада і ПриватБанк заявляли, що Коломойський і його партнери викачували з банку, що належить їм, гроші. Українські прокурори не висунули Коломойському жодних звинувачень", – зазначає видання.

За оцінками експертів та дипломатів, на яких посилається Financial Times, Ігор Коломойський може отримати вигоду від так званого закону про олігархів через його вибіркове застосування.

"Деякі експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про деолігархізацію для виборчого переслідування нелояльних бізнесменів. "Питання у тому, чи буде однаковий підхід до всіх олігархів", – каже Дар'я Каленюк (виконавчий директор ЦПК, – прим.). Вона звернула увагу на позитивне висвітлення Зеленського на каналах Ігоря Коломойського, олігарха, який спонсорував президентську виборчу кампанію", – йдеться у статті.