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Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський

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Україна вступить до НАТО, коли там зрозуміють, що ми можемо їх посилити, - Зеленський
Україна має стати потужною державою у сфері безпеки для того, щоб вступити до НАТО. Необхідно, щоб Альянс зрозумів, що це може зробити його сильнішим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви.

"Україна (або такі країни як Україна) будуть в НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
  • Vladimir Soukhov
    А посилити зможемо коли змінимо президента.
  • olele
    Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
    Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
    Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
    Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
    Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
    Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

    Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
    Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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