Зеленський хоче покласти край критиці на телеканалах Ахметова, - Financial Times
Про це у своїй статті "Президент України бореться з олігархом у тилу на тлі навислої загрози з боку Росії", пише видання Financial Times.
"Зеленський хоче покласти край масовій критиці, яка транслюється каналами Ахметова", - повідомляє видання з посиланням на слова українського політолога Володимира Фесенка.
Financial Times зазначає, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.
"Недавнє опитування показало, що він може зазнати невдачі у переобранні, оскільки колишній союзник Дмитра Разумкова, який восени цього року був зміщений з посади спікера парламенту, був готовий перемогти його у другому турі президентських виборів", - пишуть автори статті.
Експерти кажуть, що заяви Разумкова висвітлюються на телеканалі Ахметова, а своєю чергою депутати Зеленського бойкотують його, вважаючи "ворожим ЗМІ".
Для вирішення цього завдання та припинення критики в телеефірі Зеленський проштовхнув через парламент закон про олігархів, який змушує великий бізнес позбавлятися медіа-активів через загрозу потрапляння до "реєстру олігархів" з подальшим обмеженням прав.