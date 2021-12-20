Зеленський хоче покласти край критиці на телеканалах Ахметова, - Financial Times

Президент України Володимир Зеленський хоче домогтися припинення критики дій влади на телеканалах "Україна" та "Україна24", які належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Про це у своїй статті "Президент України бореться з олігархом у тилу на тлі навислої загрози з боку Росії", пише видання Financial Times.

"Зеленський хоче покласти край масовій критиці, яка транслюється каналами Ахметова", - повідомляє видання з посиланням на слова українського політолога Володимира Фесенка.

Financial Times зазначає, що рейтинги довіри Володимира Зеленського серед виборців різко впали.

"Недавнє опитування показало, що він може зазнати невдачі у переобранні, оскільки колишній союзник Дмитра Разумкова, який восени цього року був зміщений з посади спікера парламенту, був готовий перемогти його у другому турі президентських виборів", - пишуть автори статті.

Експерти кажуть, що заяви Разумкова висвітлюються на телеканалі Ахметова, а своєю чергою депутати Зеленського бойкотують його, вважаючи "ворожим ЗМІ".

Для вирішення цього завдання та припинення критики в телеефірі Зеленський проштовхнув через парламент закон про олігархів, який змушує великий бізнес позбавлятися медіа-активів через загрозу потрапляння до "реєстру олігархів" з подальшим обмеженням прав.