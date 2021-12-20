Зустріч президентів Люблінського трикутника засвідчила єдність оцінок і підходів України, Польщі та Литви, - Зеленський
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з лідерами Литви та Польщі за результатами саміту Люблінського трикутника в державній резиденції "Синьогора".
"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України - Ред.) - взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках Люблінського трикутника. Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - зазначив він.
За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за результатами саміту президентів України, Литви та Польщі.
Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
20 грудня у державній резиденції Президента України "Синьогора" (с. Гута Івано-Франківської області) відбулася зустріч лідерів Литви, Польщі та України з метою засвідчити єдності в оцінках російського ультиматуму.