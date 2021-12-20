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Влада має зупинити незаконний експорт лісу з України, а не легалізовувати його, – еколог

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Влада має зупинити незаконний експорт лісу з України, а не легалізовувати його, – еколог
Україна має відходити від практики експорту сировини, нам потрібно розвивати власне виробництво, вважає Кирильчук.



Влада має зупинити контрабанду лісу-кругляку з України, а не скасовувати мораторій на його вивезення, адже він дозволяє зберегти наші ліси та розвивати вітчизняну економіку. Про це заявив керівник програми Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук.

"Він (законопроєкт про скасування мораторію, – ред.) з точки зору української економіки, українських лісів є шкідливим для України. Тому що краще вивозити продукцію", – сказав Кирильчук.

Він наголосив: Україна має відходити від практики експорту сировини, нам потрібно розвивати власне виробництво. З огляду на це, на його думку, скасування діючого мораторію на вивезення лісу-кругляку призведе до негативних наслідків як для екології, так і для економіки країни.

Депутат також вважає, що влада повинна вжити максимальних заходів для зупинки контрабанди лісу, яка ще досі діє, адже через неї країна зазнає значних втрат.

"Контрабанда є – її треба припинити. Це легко припиняється чіпуванням деревини і відповідною роботою митниці. Всі це знають. А не тому, що є контрабанда, то давайте її збільшимо, легалізуємо", – зазначив Кирильчук.

Нагадаємо, у 2015 році Україна заборонила експорт необробленої деревини (лісу-кругляку) на 10 років. Проте, зараз народні депутати виступили з ініціативою зняття мораторію на експорт.

Раніше народний депутат із фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що вирубка лісів в Україні набула загрозливих масштабів, тому нам потрібна чітка державна політика у сфері їхньої охорони, інакше їх буде втрачено. 

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Топ коментарі

  • secret secret_too
    а кто там на стадионе спрашивал куда делись карпатские леса?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    влада яка дозволяє таке-не пов'язує своє майбутнє з Україною...
  • Pravda Pravda 55d435b3
    "Нічого ви не розумієте.Це підтримка вовоної інецеативи по висадку (мільйона) дерев.Місце звільняють."😉👉" "👈!
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