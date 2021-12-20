У жовтні смертність в Україні зросла на 25,8%, - Держстат

У жовтні 2021 року загальна смертність порівняно минулим роком зросла на 25,8%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року, які оприлюднила Державна служба статистики.

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У жовтні померло 74 282 осіб, що на 15 235 осіб більше, ніж у жовтні 2020 року (59 047 осіб).

Всього з початку року в Україні померло 562 137 осіб. Це на 76 403 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 осіб.

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 229 209 осіб (минулого року 247 278), міграційний приріст склав 15 473 осіб (минулого року - 6 852).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2021 року становила 41 270 899 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 317 455 осіб (у тому числі за вересень - на 48 939 осіб).

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Як повідомлялося раніше, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік (тоді померло 581 114 осіб). Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб.