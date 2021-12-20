Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР (оновлено)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР, підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

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"П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій", - йдеться у заяві, поширеній пресслужбою ДБР.

Порошенко, за даними слідства, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Сприяння відбувалося шляхом виплат підконтрольним бойовикам підприємствам коштів за постачання вугілля на неокуповану територію.

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"На думку слідства, своїми діями фігуранти справи поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - наголосили в ДБР.

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У пресслужбі СБУ твердять, що в основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – заявив на брифінгу начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

В СБУ твердять, що за час "функціонування цих схем проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень".