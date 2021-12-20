Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді, - ДБР (оновлено)
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР, підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
"П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій", - йдеться у заяві, поширеній пресслужбою ДБР.
Порошенко, за даними слідства, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Росії, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Сприяння відбувалося шляхом виплат підконтрольним бойовикам підприємствам коштів за постачання вугілля на неокуповану територію.
"На думку слідства, своїми діями фігуранти справи поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що, у свою чергу підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності", - наголосили в ДБР.
У пресслужбі СБУ твердять, що в основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.
"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – заявив на брифінгу начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.
В СБУ твердять, що за час "функціонування цих схем проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень".