Квін та дипломати країн G7 відвідають фінальне засідання з обрання керівника САП

Очільниця посольства США Крістіна Квін відвідає завтрашнє (фінальне) засідання комісії з обрання керівника САП. Разом із нею будуть колеги з посольств ЄС, Великої Британії та Канади.

Про це пише голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Обрання керівника САП буде "надзвичайно важливим сигналом для зовнішнього світу та українців", що Україна рухається вперед та серйозно ставиться до антикорупційної роботи", - цитує він тимчасову повірену у справах США в Україні Крістіну Квін.

"При цьому вона зазначила, що проти антикорупційної реформи "досить сильно боролися деякі зовнішні сили"", - пише Віталій.

"Руками цих зовнішніх сил є заступник Єрмака - Олег Татаров", - додав він, зазначивши, що планує найближчим часом звернутися до Уряду США із запитом про санкції.

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"Цей конкурс триває вже 15 місяців. Для порівняння, керована ОП комісія обрала керівника БЕБ лише за три тижні. Зеленський пообіцяв обрати керівника САП до кінця цього року", - пишще Шабунін.

Також він нагадав, що в частини Банкової залишаються лише два сценарії зриву: зрив засідання комісії та рішення контрольованого ОАСК.

"За такого рівня уваги ні ОАСК, ні ОПешна частина комісії не наважаться зірвати конкурсу без особистих вказівок Зеленського/Єрмака", - наголосив Шабунін.

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Раніше Квін наголошувала, що Україні варто завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до кінця 2021 року. Якщо цього не відбудеться, це означатиме перемогу корупції в країні.