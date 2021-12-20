Керівника Генштабу Грузії часів Саакашвілі Каландадзе затримали в аеропорту Берліна

Генеральна прокуратура Грузії розповсюдила заяву про арешт у Німеччині генерала Георгія (Гігі) Каландадзе, який обіймав посаду начальника Генштабу Грузії за президента Михайла Саакашвілі в період з 8 жовтня по 11 листопада 2012 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Новини-Грузія".

Поліція Німеччини затримала оголошеного у розшук правоохоронними органами Грузії Гігі Каландадзе 19 грудня 2021 року в аеропорту Берліна.

Гігі Каландадзе, який залишив Грузію після зміни влади в 2012 році, в основному проживає в Україні, він працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.

За даними телекомпанії "Мтаварі", у Німеччині навчається син Каландадзе. Зазначається, що відставний генерал часто відвідував його, а також бував у різних країнах Європи, проте у правоохоронних органів питань до нього ніколи не виникало.

У прокуратурі підтвердили, що звернуться до німецької сторони з клопотанням про екстрадицію Гігі Каландадзе до Грузії. На батьківщині йому загрожує від 14 до 17 років ув'язнення.

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У Грузії колишньому начальнику Генштабу звинувачення висунули після зміни влади у 2012 році. По одній із справ суд визнав його невинним. Через два роки, у 2014 році, коли Каландадзе вже переїхав до України, йому заочно висунули звинувачення у тортурах та незаконному позбавленні волі громадянина Грузії Елберта Коберідзе.

Прокуратура стверджує, що Гігі Каландадзе та інші силовики у липні 2012 року катували мешканця Гальського району Елберта Коберідзе, щоб вибити з нього визнання у підготовці теракту.

За даними слідства, до викрадення та тортур Елберта Коберідзе причетні заступник міністра оборони Грузії Давид (Дата) Ахалая, заступник начальника Генштабу Георгій Каландадзе, голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардава та голова управління департаменту конституційної безпеки Абхазької АР Роман.

Співробітники Регіонального управління Самегрело-Земо Сванеті МВС Грузії незаконно затримали Елберта Коберідзе у Зугдіді 28 липня 2012 року та перевели його до адміністративної будівлі Департаменту військової поліції у Тбілісі. Прокуратура наголошує, що затриманого перевозили у наручниках та з мішком на голові.

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За даними слідства, 29 липня 2012 року Ахалая, Каландадзе, Кардава і Шаматава протягом кількох годин піддавали затриманого тортурам у будівлі військової поліції, вимагаючи зізнатися у підготовці теракту. "Під час допиту після жорстоких тортур затриманий знепритомнів, проте медична допомога йому не була надана. Після катувань Елберта Коберідзе на кілька днів замкнули в одній із кімнат", зазначається у матеріалах слідства.