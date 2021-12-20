Влада має прислухатись до бізнесу у питанні списання вагонів, - Європейська Бізнес Асоціація

На сайті Міністерства інфраструктури України з’явилася чергова публікація проєкту Наказу, яким пропонується затвердити Порядок поетапного скорочення строку експлуатації вантажних вагонів. Це вже шоста за рахунком редакція документу, до якої експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації надають свої пропозиції.

На жаль, недоліки попередньої редакції документу опинилися і у новій версії, тому Асоціація вчергове звернулася до Мінінфраструктури з проханням доопрацювати проєкт Наказу та включити три основні коментарі від бізнес-спільноти. У контексті цього документу експерти Асоціації вважають за необхідне:

По-перше, відійти від підходу каскадного способу списання вагонів та встановити обмеження на продовження строку служби лише для універсальних піввагонів, зерновозів на рівні коефіцієнту 1,5 від нормативного терміну їх служби, а для цистерн – на рівні коефіцієнту 2,5 від нормативного терміну їх служби. По-друге, не запроваджувати обмеження щодо граничного строку служби для спеціалізованих вагонів. Та по третє, не обмежувати використання вагонів з продовженим строком служби, рішення відносно яких вже було прийняте до моменту набрання чинності проєкту Наказу. Раніше Асоціація вже надавала свою більш детальну аргументацію щодо цих трьох пунктів.

Експерти Асоціації переконані, що прийняття проєкту Наказу у такій редакції може призвести до дефіциту вагонів, який може потягнути за собою ріст цін на вагони та підвищення транспортних витрат підприємств (зокрема, вантажовідправників), зниження їхньої конкурентоспроможності.

Експерти запрошують Мінінфраструктури до діалогу щодо цього питання, аби нарешті напрацювати збалансований документ та завершити "епопею" з прийняттям Порядку поетапного скорочення строку експлуатації вантажних вагонів.