Від початку доби війська РФ тричі порушували режим тиші: обстрілювали наші позиції з гранатометів та скидали ВОГ-17 із безпілотника, - штаб ООС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.